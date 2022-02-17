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Кінець епохи: Renault Duster першого покоління остаточно покинув конвеєр

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Четвер 17 лютого 2022 08:37
Кінець епохи: Renault Duster першого покоління остаточно покинув конвеєр Renault Duster першого покоління випускався в Індії з 2012 року (Фото: Renault)
Автор: Олександр Мороз

Популярний кросовер Duster першого покоління протримався на конвеєрі 12 років. Під маркою Dacia його почали випускати в Румунії навесні 2010 року, а зараз під брендом Renault модель покинула конвеєр в Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar India.

У Європі популярний кросовер Dacia Duster змінив покоління у 2017 році, але модель першого покоління ще продовжувала випускатися в інших країнах. Наприклад, в Бразилії цей кросовер збирався до 2020-го.

Останнім бастіоном виробництва Дастера першого покоління стала Індія, де машину з липня 2012 року випускали на заводі Renault India в Сріперумбудурі. За перший рік виробництва було продано 40 000 кросоверів - Duster був одним з перших великих хітів Renault в Індії.

Кінець епохи: Renault Duster першого покоління остаточно покинув конвеєр

Більш того, кросовер першої генерації продовжували оновлювати навіть після зміни поколінь - у 2020 році автомобіль отримав змінений дизайн, 156-сильний турбований двигун об'ємом 1,3 літра і варіатор CVT.

Але це його не врятувало та індійська історія Дастера теж підійшла до кінця - модель другого покоління тут випускати не планують. А звільнену нішу займуть компактний паркетник Renault Kiger і мікровен Renault Triber, спеціально розроблені для цієї країни.

Нагадаємо, що компанія Renault продала понад 2 мільйонів екземплярів кросовера Duster з моменту появи моделі у 2010 році. Автомобіль і в Україні користується великою популярністю.

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