Поделитесь технологиями: Toyota попросила помощи у китайцев

В конце следующего года Toyota запустит в продажу на китайском рынке компактный электрический седан. Интересно, что ключевые технологии для будущей новинки предоставит китайская компания BYD.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Небольшой и доступный электрический седан будет немного крупнее Toyota Corolla. И хотя модель предназначена для китайского рынка, она будет включена в глобальную линейку Toyota bZ.

BYD Qin Plus EV

Похоже, речь о перелицованной версии электромобиля BYD Qin Plus EV (на фото выше). Седан мощностью 136–183 л.с. оснащается батареями емкостью в 47,5–71,7 кВт·ч. Запас хода без подзарядки составляет от 400 до 600 километров по циклу NEDC.

По данным Reuters, японцев в первую очередь интересуют литиево-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) Blade BYD – их химический состав за последнее время значительно усовершенствовался, и теперь компания переходит от использования этих батарей в электрических автобусах к электромобилям. Батарея BYD привлекла к себе много внимания, даже со стороны Tesla.

BYD Qin Plus EV

Источник в Toyota сообщил Reuters, что эта технология позволит выпустить доступный электрический автомобиль с просторным салоном. Ожидается, что новый электромобиль будет представлен в апреле на автосалоне в Пекине и станет вторым электромобилем BZ от Toyota после электрического внедорожника BZ4X.

В Toyota и BYD эту информацию комментировать отказались.

На рынке электрокар Toyota с китайской технической начинкой дебютирует в конце следующего года и будет продаваться не дороже 200 тысяч юаней (30 тысяч долларов).

Напомним, что в бельгийской столице Брюсселе прошла европейская премьера новой Toyota bZ4X. Это первая модель нового суббренда Toyota bZ - Beyond Zero.