Следуй за хештегом: Instagram и Facebook вынудили Toyota изменить название своей модели

Toyota внесла небольшое, но важное изменение в свой новый спорткар перед самым началом продаж. Японская компания изменила название модели GR 86 на GR86, убрав пробел между буквами и цифрами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Решение может показаться бессмысленным, но за этим шагом стоит очень веская причина. Пробел между буквами GR и цифрами 86 существенно затруднял поиск автомобиля покупателями в интернете, поскольку поисковые запросы и, в частности, поиск по хештегам в социальных сетях рассматривают буквы и цифры как два отдельных объекта.

Спортивное купе Toyota GR86 было представлено весной этого года в качестве преемника модели GT86

Это изменение уже внедрено на веб-сайтах Toyota в Японии и Северной Америке, а вскоре охватит другие рінки по всему миру. "Это связано с поисковой оптимизацией", - прокомментировал изменение названия представитель Toyota. "Мы хотим, чтобы люди могли в два клика находить GT86 в интернете".

Напомним, что представлен гиперкар Ferrari с самым мощным мотором в истории компании. Машину назвали Daytona SP3.

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