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Зміна курсу: в Україні продано перші флагманські електрокари Mercedes EQS

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Понеділок 24 січня 2022 14:53
Зміна курсу: в Україні продано перші флагманські електрокари Mercedes EQS Mercedes EQS в Києві (Фото: РБК-Україна Авто/Костянтин Широкун)
Автор: Константин Широкун

За підсумками 2021 року в Україні продано два перших флагманських електромобіля Mercedes-Benz EQS. Німецькі електричні седани повинні стати "зеленою" альтернативою бестселеру класу-моделі S-Class.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Марини Китіної.

У 2021 році Mercedes-Benz за лічені місяці розширив лінійку електромобілів на нашому ринку до чотирьох моделей. Mercedes-Benz EQS зайняв нішу флагмана електричної лінійки. Седан має сумарну потужність електромоторів на рівні 333 або 523 к.с. і здатний проїхати на повному заряді батареї до 780 км.

Від швидкісної зарядки EQS здатний за 30-40 хвилин заповнити енергію від 10 до 80%. Електричний седан отримав ряд систем, які раніше не були доступні іншим машинам з трипроменевою зіркою на капоті. Наприклад, в списку оснащення моделі присутній багаторівневий тривимірний проекційний дисплей. Ціна на новинку починається з позначки в 2 809 807 грн. Всього за минулий рік на українському ринку з'явилося більше десятка нових електромобілів.

Раніше повідомлялося, що популярний в Україні Renault отримав новий великий екран. Новий інфотеймент побудований на операційній системі від Google.

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