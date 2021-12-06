Для смелых: первая страна в Европе выпустила на дороги беспилотный автобус без водителя

Франция стала первой страной в Европе, где разрешили эксплуатацию беспилотников без присутствия оператора. Первенцем стал автобус EasyMile EZ10, до него все автономные машины обязаны были иметь водителя для контроля всех процессов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CVBJ.

Мы привыкли, что автономные транспортные средства эксплуатируются на специальных полигонах, или закрытых трассах и всегда под наблюдением оператора за рулем. Французская компания EasyMile получила первое разрешение на перевозку пассажиров по дорогам общего пользования во Франции без водителя.

Автономный микроавтобус EasyMile EZ10 проходил испытания в более чем 400 местах по всему миру, включая кампус университета Мадрида. Но до сих пор эти испытания проводились на частных территориях или в строго контролируемых зонах с небольшим движением транспорта.

С начала декабря EasyMile EZ10 начал перевозку студентов по медицинскому кампусу Oncopole в Тулузе (Франция). По нему свободно передвигаются другие автомобили, мотоциклы, электросамокаты и пешеходы. Автономный микроавтобус EasyMile EZ10 курсирует без водителя с максимальной скоростью в 40 км/ч.

EasyMile EZ10 рассчитан на перевозку 12 человек. Компактный автобус снабдили лидаром, GPS-трекером, измерителем расстояния, камерами и датчиками, которые генерируют трехмерное изображение всего, что происходит вокруг них. Программное обеспечение машины самостоятельно определяет, что делать, когда автобус видит препятствие, или сталкивается с непредвиденным событием.

На сегодняшний день EasyMile EZ10 оснащен автопилотом четвертого уровня. Автобус способен передвигаться самостоятельно по заранее проложенному маршруту.

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