Для смелых: первая страна в Европе выпустила на дороги беспилотный автобус без водителя

Франция стала первой страной в Европе, где разрешили эксплуатацию беспилотников без присутствия оператора. Первенцем стал автобус EasyMile EZ10, до него все автономные машины обязаны были иметь водителя для контроля всех процессов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CVBJ.
Мы привыкли, что автономные транспортные средства эксплуатируются на специальных полигонах, или закрытых трассах и всегда под наблюдением оператора за рулем. Французская компания EasyMile получила первое разрешение на перевозку пассажиров по дорогам общего пользования во Франции без водителя.
С начала декабря EasyMile EZ10 начал перевозку студентов по медицинскому кампусу Oncopole в Тулузе (Франция). По нему свободно передвигаются другие автомобили, мотоциклы, электросамокаты и пешеходы. Автономный микроавтобус EasyMile EZ10 курсирует без водителя с максимальной скоростью в 40 км/ч.
На сегодняшний день EasyMile EZ10 оснащен автопилотом четвертого уровня. Автобус способен передвигаться самостоятельно по заранее проложенному маршруту.
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