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Без шума и пыли: выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге

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Вторник 23 ноября 2021 09:05
Без шума и пыли: выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге Автобус TDX25E Astromega (Фото: vanhool.be)
Автор: Александр Мороз

Бельгийский автопроизводитель Van Hool к своему 75-летнему юбилею представил двухэтажный туристический автобус TDX25E, оснащенный электрической силовой установкой. Это первый в мире электрический автобус двухэтажной архитектуры.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на VanHool.

Свой первый "даблдекер" Van Hool построил еще в 1982 году. За прошедшее с тех пор время компания выпустила более 3500 двухэтажных автобусов, которые поставила в 19 стран.

Без шума и пыли: выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге

Новая трехосная модель TDX25E Astromega рассчитана на перевозку 69 пассажиров (18 на первом этаже и 51 на втором).

В движение ее приводит силовой агрегат Siemens, а американские батареи Proterra обеспечивают до 500 километров запаса хода на одной зарядке (в зависимости от климатических условий и топографии местности).

Без шума и пыли: выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге

За свою историю Van Hool произвел около 1200 автобусов на электротяге, включая машины на водородных топливных элементах, чисто аккумуляторные и гибридные.

В компании работают около 3500 сотрудников, большинство из которых - на производственных предприятиях в Конингсуикте (Бельгия) и Скопье (Северная Македония).

Напомним, что в Украине начали проверять безопасность транспорта. Патрульная полиция будет контролировать автомобили такси, грузовики и автобусы, а вот частного транспорта пока это не касается.

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