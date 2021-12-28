Съездил за подарками: 82-летний испанец на суперкаре Ferrari протаранил торговый центр

В Андорре (Испания) на католическое Рождество произошло необычное ДТП. Во время праздничного шопинга суперкар Ferrari 512 TR влетел в витрину торгового центра.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Diari D`Andorra.

За рулем находился 82-летний испанец, который отправился за подарками к празднику. Однако в какой-то момент прямо посреди улицы мужчина не справился с управлением мощным (422 л.с.) автомобилем. Неуправляемый суперкар снес ограждение, подскочил на бордюре и носом врезался в стеклянную витрину.

Авария получилась зрелищной. Машина наполовину въехала в помещение магазина - снаружи осталась лишь задняя часть. При этом помимо водителя пострадали его 59-летняя пассажирка и 44-летний работник магазина. Однако все закончилось хорошо: все пострадавшие отделались легкими травмами и были выписаны из больницы в тот же день.

Как сообщает местная пресса, причиной аварии стало превышение скорости.

Ferrari 512 TR дебютировал в 1991 году и оснащался 12-цилиндровым мотором объемом 4,9 л. Заднеприводна машина комплектовалась 5-ступенчатой механической коробкой передач. Всего было выпущено чуть более 2200 автомобилей этой модели.

Напомним, в Великобритании продают 27-летнюю Lancia Delta за невероятные 300 тысяч долларов. Столь высокая цена объясняется принадлежностью к лимитированной версии Integrale Evo II Edizione Finale и малым пробегом.