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Сети АЗС ОККО и WOG ограничили продажу топлива

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Четверг 24 февраля 2022 16:07
Сети АЗС ОККО и WOG ограничили продажу топлива АЗС ОККО (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG ограничили продажу топлива на одно авто до 20 литров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу ОККО

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", — говорится в сообщении. "Просьба отнестись с пониманием также к тому, что транспортные средства вышеупомянутых служб мы будем заправлять вне очереди".

Аналогичное сообщение сделала и компания WOG, которая также ограничила заправку топлива до 20 литров на один автомобиль. Транспортные средства специальных служб получат топливо вне очереди.

Напомним, что из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме.

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