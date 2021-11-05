ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 11:57
Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку Міський кросовер Toyota Aygo X (Фото: Toyota)
Автор: Олександр Мороз

В Європі представлено крос-хетчбек Toyota Aygo X. Новинка стала найбільш компактним і доступним кросовером марки на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Перші два покоління свого найменшого автомобіля в Європі Toyota створила у співпраці з альянсом Peugeot-Citroën, проте новий Aygo – повністю Японська розробка.

Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

Крім відмови від зв'язків з PSA Group, Toyota Aygo еволюціонував від хетчбека до кросовера – про це говорить приставка "X" в імені. У порівнянні з попередником автомобіль став на 235 мм довшим (до 3700 мм), а 90-міліметрова надбавка в колісній базі напевно порадує задніх пасажирів.

Попри значний приріст в розмірах, діаметр повороту становить всього 4,7 метра, що робить цей автомобіль комфортним в міських джунглях з вузькими та жвавими вулицями. На 60 літрів збільшився та обсяг багажного відділення, який при складених сидіннях другого ряду становить 829 літрів.

Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

Щоб підкреслити приналежність до класу кросоверів, Aygo X забезпечили масивними чорними молдингами на колісних арках, збільшили на 11 мм Дорожній просвіт і підняли на 55 мм водійське сидіння.

Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

Салон новинки радує яскравими акцентами в обробці та панеллю приладів з дев'ятидюймовим сенсорним екраном. Попри бюджетність паркетника, в список оснащення входять повністю світлодіодна оптика, бездротова зарядка, адаптивний круїз-контроль і повний набір систем безпеки.

Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

У рух Toyota Aygo X приводиться безальтернативним трициліндровим "атмосферником" об'ємом в 1 літр, що розвиває 72 к.с. і 93 Нм крутного моменту. Пару силового агрегату складуть п'ятиступінчаста "механіка" або варіатор.

Найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував на європейському ринку

Після відходу з А-сегмента Peugeot 108 і Citroën C1, Toyota стала повноправним власником заводу в Чеській Республіці, де раніше вироблялися моделі в рамках вже неіснуючого спільного підприємства.

Європейські продажі нового Aygo X стартують на початку 2022 року. Ціни поки не оголошені, але хетчбек коштує від 13 тисяч євро.

Нагадаємо, що в найближчі кілька років компанія Toyota почне встановлювати мультимедійний комплекс Audio Multimedia нового покоління. Новітню "мультимедійку" отримають всі моделі марки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору