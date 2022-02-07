ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самый дорогой российский автомобиль Aurus Senat оказался полон заводских дефектов

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 19:15
Самый дорогой российский автомобиль Aurus Senat оказался полон заводских дефектов Лимузин Aurus Senat (Фото: ru.wikipedia.org)
Автор: Александр Мороз

В Aurus Senat, который является самым дорогим легковым автомобилем российской марки, обнаружилось множество недостатков. А ведь цена одного такого лимузина превышает 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram Sopun Lab.

Одному из сотрудников детейлинг-центра в Москве довелось в течение 10 дней тестировать разрекламированный российский "Роллс-Ройс" ценой от 317 тысяч долларов.

Самый дорогой российский автомобиль Aurus Senat оказался полон заводских дефектов

Не успел лимузин, покинув шоурум, проехать всего с десяток метров, как у него загорелась ошибка "круиз-контроль с поддержанием дистанции не доступны". Затем перестал работать дополнительный стоп-сигнал, а бортовой компьютер выдал соответствующее сообщение об ошибке.

Также тестировщик пожаловался, что машину изначально вело вправо, а у дилера так и не могли выставить развал-схождение колес. Кроме того, музыкальная система вызывала сбои органов управления, а ее параметры не регулировались - приходилось машину глушить и заводить вновь.

Самый дорогой российский автомобиль Aurus Senat оказался полон заводских дефектов

И эти дефекты выплыли всего за 10 дней эксплуатации. По мнению испытателя, несмотря на то, что Aurus Senat уже выпускается и продается по заоблачным ценам, он все еще остается "предсерийным образцом".

Пост в Instagram тут же прокомментировали неравнодушные автомобилисты. "Каждый из именитых брендов, привносил в мир автопромышленности новую фишку и тем самым заслуживал уважение и внимание клиентов. Аурус - обычный бегемот с морально устаревшим дизайном лет на 20-25 и безвкусным салоном", — написал один из них.

Самый дорогой российский автомобиль Aurus Senat оказался полон заводских дефектов

Кстати, согласно производственному плану, с конвейера завода в Елабуге должно сходить более 600 автомобилей Aurus Senat в год, но за семь месяцев на предприятии удалось собрать только 60 предоплаченных лимузинов.

Напомним, что в базе Росстандарта появилось "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на премиальный внедорожник Aurus Komendant. И хотя модель официально еще не представлена, в документе содержатся некоторые характеристики автомобиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения