Самый дорогой российский автомобиль Aurus Senat оказался полон заводских дефектов

В Aurus Senat, который является самым дорогим легковым автомобилем российской марки, обнаружилось множество недостатков. А ведь цена одного такого лимузина превышает 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram Sopun Lab.

Одному из сотрудников детейлинг-центра в Москве довелось в течение 10 дней тестировать разрекламированный российский "Роллс-Ройс" ценой от 317 тысяч долларов.

Не успел лимузин, покинув шоурум, проехать всего с десяток метров, как у него загорелась ошибка "круиз-контроль с поддержанием дистанции не доступны". Затем перестал работать дополнительный стоп-сигнал, а бортовой компьютер выдал соответствующее сообщение об ошибке.

Также тестировщик пожаловался, что машину изначально вело вправо, а у дилера так и не могли выставить развал-схождение колес. Кроме того, музыкальная система вызывала сбои органов управления, а ее параметры не регулировались - приходилось машину глушить и заводить вновь.

И эти дефекты выплыли всего за 10 дней эксплуатации. По мнению испытателя, несмотря на то, что Aurus Senat уже выпускается и продается по заоблачным ценам, он все еще остается "предсерийным образцом".

Пост в Instagram тут же прокомментировали неравнодушные автомобилисты. "Каждый из именитых брендов, привносил в мир автопромышленности новую фишку и тем самым заслуживал уважение и внимание клиентов. Аурус - обычный бегемот с морально устаревшим дизайном лет на 20-25 и безвкусным салоном", — написал один из них.

Кстати, согласно производственному плану, с конвейера завода в Елабуге должно сходить более 600 автомобилей Aurus Senat в год, но за семь месяцев на предприятии удалось собрать только 60 предоплаченных лимузинов.

Напомним, что в базе Росстандарта появилось "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на премиальный внедорожник Aurus Komendant. И хотя модель официально еще не представлена, в документе содержатся некоторые характеристики автомобиля.