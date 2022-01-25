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Самый быстрый серийный кроссовер современности: что известно о новом Lamborghini Urus Evo

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 14:18
Самый быстрый серийный кроссовер современности: что известно о новом Lamborghini Urus Evo Lamborghini Urus Evo во время испытаний (Фото: autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Итальянский автопроизводитель активно тестирует заряженную версию своего кроссовера - Lamborghini Urus Evo. Новинка должна стать самым быстрым серийным кроссовером современности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Генеральный директор компании Стефан Винкельманн сказал, что до 2024 года Urus получит спортивную версию, а также обзаведется плагин-гибридной модификацией. Заявлено, что Urus Evo удастся сделать более быстрым не только за счет увеличения мощности силовой установки, но также и благодаря снижению веса. Новый итальянский кроссовер будет весить около 2100 кг. По разгонной динамике и максимальной скорости новинка приблизится к Porsche Cayenne Turbo GT, который способен разменять первую "сотню" за 3,3 секунды.

Самый быстрый серийный кроссовер современности: что известно о новом Lamborghini Urus EvoПодзаряжаемый гибрид от Lamborghini может получить ту же силовую установку, что и соплатформенный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. В немецком кроссовере установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, а также электродвигатель суммарной мощностью 671 л.с.

Но топ-менеджер своим комментарием также обнадежил и поклонников электромобилей. Urus второй генерации, который выйдет в свет через 5-6 лет, полностью перейдет на электротягу. В компании уверены, что электрификация будет главным ключом к поддержанию высоких показателей продаж Urus по всему миру.

Самый быстрый серийный кроссовер современности: что известно о новом Lamborghini Urus EvoРанее сообщалось, что летающему автомобилю AirCar с мотором BMW официально разрешили полеты над Европой. Первые километры аэромобиль пролетел над Словакией.

Также мы подобрали ТОП-5 быстрейших кроссоверов современности. У многих именитых брендов в модельной линейке есть кроссоверы, способные "выезжать" из пяти и даже четырех секунд.

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