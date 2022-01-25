Найшвидший серійний кросовер сучасності: що відомо про новий Lamborghini Urus Evo

Італійський автовиробник активно тестує заряджену версію свого кросовера - Lamborghini Urus Evo. Новинка повинна стати найшвидшим серійним кросовером сучасності.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Генеральний директор компанії Стефан Вінкельманн сказав, що до 2024 року Urus отримає спортивну версію, а також обзаведеться плагін-гібридною модифікацією. Заявлено, що Urus Evo вдасться зробити більш швидким не тільки за рахунок збільшення потужності силової установки, але також і завдяки зниженню ваги. Новий італійський кросовер важитиме близько 2100 кг. За розгінною динамікою і максимальній швидкості новинка наблизиться до Porsche Cayenne Turbo GT, який здатний розміняти першу "сотню" за 3,3 секунди.

Підзаряджається гібрид від Lamborghini може отримати ту ж силову установку, що й Porsche Cayenne Turbo s E-Hybrid. У німецькому кросовері встановлений 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, а також електродвигун сумарною потужністю 671 к.с.

Але топ-менеджер своїм коментарем також запевнив і шанувальників електромобілів. Urus другої генерації, який вийде в світ через 5-6 років, повністю перейде на електротягу. У компанії впевнені, що електрифікація буде головним ключем до підтримки високих показників продажів Urus по всьому світу.

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