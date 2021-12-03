Ржавеют под открытым небом: в Великобритании обнаружено кладбище Гелендвагенов

Два дестяка бесхозных внедорожников Mercedes G-Class обнаружены в Великобритании. Машины ржавеют под открытым небом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на канал IMSTOKZE в YouTube.

Влогер канала IMSTOKZE опубликовал видео, в котором показана довольно необычная автомобильная свалка. Где-то в Великобритании (точное место автор ролика не указывает) обнаружена площадка, на которой прямо под открытым небом хранятся премиальные внедорожники Mercedes G-Class.

Всего на этой необычной свалке хранится около двух десятков Гелендвагенов. Премиущественно это машины 1990-х и 2000-х годов выпуска. Есть здесь и более старые модели, а также специальные Гелики серии Professional, предназначенные для армии и спасательных служб.

Среди показанных автомобилей особо стоит отметить трехдверные кабриолеты на короткобазном шасси - такие Гелендвагены компания Mercedes прекратила выпускать в середине 2010-х годов. Сегодня в зависимости от исполнения и состояния цена открытого Гелика может достигать 200-300 тыс. долларов и выше.

На первый взгляд кажется, что машины находятся в хорошей сохранности, однако при ближайшем рассмотрении видно, что у многих остутствуют детали кузова и салона.

Судя по всему, владелец этой необычной свали является большим поклонников Mercedes G-Class. Однако неизвестно, какая судьба ждет машины в дальнейшем - как указал автор ролика, владелец места не расположен к диалогу. Видимо, поэтому съемка проходила ночью и на рассвете.

Напомним, Mercedes представил самый необычный шоу-кар Maybach. У него в салоне размещен топор.