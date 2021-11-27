Колеса для Гуччи: какие роскошные автомобили можно увидеть в фильме "Дом Gucci"

С 25 ноября в украинском прокате стартовала драма "Дом Gucci" режиссера Ридли Скотта, рассказывающая историю одного из самых известных модных домов мира. В фильме, который уже назвали едва ли не главной премьерой 2021 года, мелькает немало роскошных автомобилей, да и в портфолио самого бренда есть несколько коллабораций с автопроизводителями.

Об автомобилях семьи Гуччи, которые можно увидеть в фильме, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Маурицио Гуччи: Lamborghini Countach 25th Anniversary

Апрель 2021 года: съемки эпизода фильма "Дом Gucci", где мелькает Lamborghini Countach

Автомобильная суперзвезда фильма - итальянский суперкар Lamborghini Countach, на котором разъезжает Маурицио Гуччи (его роль сыграл Адам Драйвер). Сногсшибательный и мегаэкслюзивный Countach как нельзя лучше передает атмосферу итальянского гламура 1980-х годов и роскоши, в которой жила семья Гучии.

В нынешнее время, когда деньги стали слишком дешевы, а суперкары превратились в ширпотреб с тысячными тиражами, марка Lamborghini слегка подрастеряла свой прежний лоск, но тогда каждое появление Countach на улицах можно было сравнить с высадкой инопланетян. Ведь даже в богатой Европе такие автомобили встречались нечасто.

Lamborghini Countach 25th Anniversary

В фильме представлена особая версия "25th Anniversary", созданная в 1988 году по случаю 25-летия Lamborghini. Внешне она отличалась интегрированными бамперами и платиковым обвесом по периметру кузова, а за доплату на капоте двигателя устанавливалось массивное антикрыло. Бензиновый 5,2-литровый мотор V12 развивал 455 л.с., а разгон до "сотни" занимал 4,8 секунды при максималке 295 км/ч. Всего было выпущено 657 таких Countach.

Патриция Гуччи: Pininfarina Spidereuropa

Леди Гага во время съемок "Дом Gucci" и Pininfarina Spidereuropa

"Черную вдову" Патрицию Гуччи сыграла Леди Гага. В фильме ее героине - эффектной роковой женщине - подобрали оответствующий автомобиль: спортивный, красный, с открым верхом. На первый взгляд может показаться, что перед нами спайдер Fiat 124 Sport Spider, однако при ближайшем рассмотрении на капоте виден шильдик Pininfarina. Сама же модель называется Spidereuropa.

Pininfarina Spidereuropa. Самый мощный мотор в гамме модели имел объем 2 литра и развивал 105 лошадиных сил

На самом деле это один и тот же автомобиль. Fiat 124 Sport Spider дебютировал в 1966 году, а его дизайн был разработан имениым итальянским ателье Pininfarina. Сборка машин также велась на мощностях Пининфарины. Стильный спорткар выпускался компанией Fiat до 1978 года и окзался настолкько популярен, что затем его производство продолжила Pininfarina - под собственным брендом и с новым именем Spidereuropa. Выпуск завершился в 1985 году.

Альдо Гуччи: 1966 Lincoln Continental Executive Limousine

Альдо Гуччи, сына основателя имерииГуччио Гуччи и дядю Маурицио, сыграл легендарный Аль Пачино. Главное средство передвижения Альдо в фильме соответствует его статусу в компании и положению в обществе - это американский фешенебельный лимузин высшего класса на базе Lincoln Continental 1966 модельного года.

Кадр из фильма "Дом Gucci". На переднем плане - Lincoln Continental

Растянутый кузов, узнаваемый силует крыши, характераная компоновка салона с третьим рядом сидений, развернутых против движения - в этом огромном черном дредноуте безошибочно узнается Continental Executive Limousine постройки американской фирмы Lehmann-Peterson.

Сама Ford Motor Company (ей принадлежит марка Lincoln) выпуск лимузинов на базе флагманской модели Continental прекратила еще в 1942 году, поэтому производство роскошных лимузинов сторонней фирмой было санцкионировано в 1963 году высшим топ-менеджментом компании. На лимузины Lehmann-Peterson даже распространялась заводская гарантия!

1966 Lincoln Continental Executive Limousine by Lehmann-Peterson

За исключением растянутого кузова (длина достигала 6,4 м) лимузины Lehmann-Peterson внешне повторяли Continental соответствующего модельного года. Двигатель и трансмиссия тоже были стандартными, а чтобы компенсировать возросшую на 200 кг массу, уснанавливались другие шины, амортизаторы и пружины.

Интерьер лимузина Continental Executive Limousine by Lehmann-Peterson

Показанный в фильме Lincoln Continental Executive Limousine 1966 года новым стоил астромические 14667 долларов - почти втрое дороже стандартного и отнюдь не дешевого седана Continental того же модельного года за 5750 долларов. И тем не менее таких машин сделали ни много ни мало 159 единиц.

Паоло Гуччи: Porsche 924 "50 Jahre Porsche"

Сцена из фильма "Дом Gucci" с участием Porsche 924. Слева направо: Маурицио Гуччи, Паоло Гуччи и Патриция Гуччи

Двоюродный брат Маурицио, Паоло Гуччи (его роль исполнил Джаред Лето), в одном из эпизодов появляется на спортивном автомобиле Porsche 924. В гамме немецкого бренда эта модель начального уровня появилась в 1976 году, а ее нынешние идеологические преемники - машины семейства 718 Boxster и 718 Cayman.

Однако было бы ошибкой считать, что один из семьи Гуччи в фильме ездит на "самом дешевом Porsche", ведь на экране - экслюзивная юбилейная версия "50 Jahre Porsche", выпущенная в количестве всего лишь 1014 экземпляров.

Porsche 924 "50 Jahre Porsche"

Porsche 924 в лимитированном исполнении "50 Jahre Porsche" был представлен в 1981 году, чтобы отпраздновать 50-летие основания инженерного бюро Фердинанда Порше, которое со временем превратилось в самостояьельную компанию по выпуску автомобилей. От "просто" 924 эту модификацию отличали особый цвет кузова, колеса оригинального дизайна со стилизованными спицами и салон с роскошной отделкой. Такая спецверсия выпускалась всего несколько месяцев - до начала 1982 года.