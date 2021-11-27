Колеса для Гуччі: які розкішні автомобілі можна побачити у фільмі "Дім Gucci"

З 25 листопада в українському прокаті стартувала драма "Дім Gucci" режисера Рідлі Скотта, яка розповідає історію одного з найвідоміших модних домів світу. У фільмі, який уже назвали чи не головною прем'єрою 2021 року, мелькає чимало розкішних автомобілів, та й у портфоліо самого бренду є кілька колаборацій з автовиробниками.

Про автомобілі родини Гуччі, які можна побачити у фільмі, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Мауріціо Гуччі: Lamborghini Countach 25th Anniversary

Квітень 2021 року: зйомки епізоду фільму "Дім Gucci", де з'являється Lamborghini Countach

Автомобільна суперзірка фільму - італійський суперкар Lamborghini Countach, на якому роз'їжджає Мауріціо Гуччі (його роль зіграв Адам Драйвер). Неймовірний і мегаекслюзивний Countach якнайкраще передає атмосферу італійського гламуру 1980-х років та розкоші, в якій жила родина Гучії.

Сьогодні, коли гроші стали занадто дешевими, а суперкари перетворилися на ширвжиток з тисячними тиражами, марка Lamborghini трохи втратила свій колишній лиск, але тоді кожну появу Countach на вулицях можна було порівняти з висадкою інопланетян. Адже навіть у багатій Європі такі автомобілі зустрічалися нечасто.

Lamborghini Countach 25th Anniversary

У фільмі представлена особлива версія "25th Anniversary", створена у 1988 році з нагоди 25-річчя Lamborghini. Зовні вона вирізнялась інтегрованими бамперами та платиковим обвісом по периметру кузова, а за доплату на капоті двигуна встановлювалося масивне антикрило. Бензиновий 5,2-літровий мотор V12 розвивав 455 к.с., а розгін до "сотні" займав 4,8 секунди при максималці 295 км/год. Усього було випущено 657 таких Countach.

Патриция Гуччи: Pininfarina Spidereuropa

Леді Гага під час зйомок "Дім Gucci" та Pininfarina Spidereuropa

"Чорну вдову" Патрицію Гуччі зіграла Леді Гага. У фільмі її героїні – ефектній фатальній жінці – підібрали відповідний автомобіль: спортивний, червоний, з відкритим верхом. На перший погляд може здатися, що перед нами спайдер Fiat 124 Sport Spider, проте при найближчому розгляді на капоті видно шильдик Pininfarina. Сама ж модель називається Spidereuropa.

Pininfarina Spidereuropa. Найпотужніший мотор у гамі моделі мав об'єм 2 літри та розвивав 105 кінських сил.

Насправді це один і той самий автомобіль. Fiat 124 Sport Spider дебютував у 1966 році, а його дизайн був розроблений іменинним італійським ательє Pininfarina. Збирання машин також велося на потужностях Пінінфаріни. Стильний спорткар випускався компанією Fiat до 1978 року і виявився настільки популярним, що потім його виробництво продовжила Pininfarina - під власним брендом і з новим ім'ям Spidereuropa. Випуск тривав до 1985 року.

Альдо Гуччі: 1966 Lincoln Continental Executive Limousine

Альдо Гуччі, сина засновника імерії Гуччіо Гуччі та дядька Мауріціо, зіграв легендарний Аль Пачіно. Головний засіб пересування Альдо у фільмі відповідає його статусу в компанії та становищу у суспільстві – це американський фешенебельний лімузин вищого класу на базі Lincoln Continental 1966 модельного року.

Кадр із фільму "Дім Gucci". На передньому плані – Lincoln Continental

Розтягнутий кузов, пізнаваний силует даху, характерне компонування салону із третім рядом сидінь, ровернутих проти руху - в цьому величезному чорному дредноуті безпомилково впізнається Continental Executive Limousine побудови американської фірми Lehmann-Peterson.

Сама Ford Motor Company (їй належить марка Lincoln) випуск лімузинів на базі флагманської моделі Continental припинила ще у 1942 році, тому виробництво розкішних лімузинів сторонньою фірмою було санкціоновано в 1963 році вищим топ-менеджментом компанії. На лімузини Lehmann-Peterson навіть поширювалася заводська гарантія!

1966 Lincoln Continental Executive Limousine by Lehmann-Peterson

За винятком розтягнутого кузова (довжина досягала 6,4 м) лімузини Lehmann-Peterson зовні повторювали Continental відповідного модельного року. Двигун і трансмісія теж були стандартними, а щоб компенсувати масу, що зросла на 200 кг, встановлювалися інші шини, амортизатори і пружини.

Інтер'єр лімузину Continental Executive Limousine by Lehmann-Peterson

Показаний у фільмі Lincoln Continental Executive Limousine 1966 року новим коштував астромічні 14667 доларів - майже втричі дорожче за стандартний і зовсім не дешевий седан Continental того ж модельного року за 5750 доларів. Проте таких машин зробили 159 одиниць.

Паоло Гуччі: Porsche 924 "50 Jahre Porsche"

Сцена з фільму "Дім Gucci" за участю Porsche 924. Зліва направо: Мауріціо Гуччі, Паоло Гуччі та Патріція Гуччі

Двоюрідний брат Мауріціо, Паоло Гуччі (його роль зіграв Джаред Лето), в одному з епізодів з'являється на спортивному автомобілі Porsche 924. У гамі німецького бренду ця модель початкового рівня з'явилася у 1976 році, а її нинішнімі ідеологічні наступники - машини сімейства 718 Boxster та 718 Cayman.

Однак було б помилкою вважати, що один із родини Гуччі у фільмі їздить на "найдешевшому Porsche", адже на екрані - ексклюзивна ювілейна версія "50 Jahre Porsche", випущена в кількості всього лише 1014 екземплярів.

Porsche 924 "50 Jahre Porsche"

Porsche 924 у лімітованому виконанні "50 Jahre Porsche" було представлено у 1981 році, щоб відсвяткувати 50-річчя заснування інженерного бюро Фердинанда Порше, яке згодом перетворилося на самостійну компанію з випуску автомобілів. Від "просто" 924 цю модифікацію відрізняли особливий колір кузова, колеса оригінального дизайну зі стилізованими спицями та салон із розкішним оздобленням. Така спецверсія випускалася лише кілька місяців - до початку 1982 року.