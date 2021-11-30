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Роскошнее, чем когда-либо: опубликованы первые фото нового премиального седана Genesis от Hyundai

Автор: Александр Мороз

Премиальный бренд компании Hyundai представил первые изображения флагманского седана Genesis G90 нового поколения. Модель составит конкуренцию Lexus LS, Audi A8 и BMW 7-серии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Genesis.

Дизайн новинки выполнен в фирменной стилистике "Athletic Elegance" с большой решеткой радиатора и элегантными двухполосными фарами головного света. Двойными сделаны и светодиодные указатели поворота на передних крыльях, а дверные ручки выполнены заподлицо с кузовом.

Отметим также эффектные задние стойки и угловатые задние фонари, соединенные светодиодными полосками. Кроме того, Genesis разработала набор новых 20-дюймовых колес. Наряду со стандартной версией опубликованы фото удлиненного седана с хромированным декором, у которого колесная база растянута на 190 миллиметров

Салон новинки пока не раскрыт - в компании утверждают, что это будет самый роскошный Дженезис в истории. Нет официальной информации и о технике. Известно лишь, что от флагманского мотора V8 решено отказаться – под капотом седана пропишутся различные варианты двигателей V6.

Официальная премьера Genesis G90 второго поколения состоится в середине декабря в Южной Корее.

Напомним, что линейка Genesis пополнилась первым электрическим кроссовером. Паркетник GV60 предложен в трех модификациях, системой полного привода и функцией Boost.

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Hyundai Motor