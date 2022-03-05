Rolls-Royce прекратил поставлять автомобили в Россию

Британский производитель премиальных автомобилей Rolls-Royce объявил, что приостанавливает поставки на российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Rolls-Royce.

Британская марка прекратила отгрузку машин в Россию из-за вторжения страны в Украину и последовавших за этим международных санкций.

"Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса", — заявили в российском офисе Rolls-Royce.

Остается открытым вопрос продолжения поставок запасных частей и комплектующих в представительстве не ответили; нет информации и о продажах уже прибывших в Россию автомобилей Rolls-Royce.

Напомним, еще 26 февраля подразделение Rolls-Royce по выпуску авиационных двигателей объявило о прекращении закупок российского титана на неопределенный срок.

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