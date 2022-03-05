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Rolls-Royce припинив постачати автомобілі в Росію

Автор: Вадим Добровольский

Британський виробник преміальних автомобілів Rolls-Royce оголосив, що призупиняє поставки на російський ринок.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Rolls-Royce.

Британська марка припинила відвантаження машин в Росію через вторгнення країни в Україну та міжнародні санкції, що було введено через це.

"Ситуація в регіоні залишається невизначеною. У поточних умовах ми припиняємо поставки автомобілів на російський ринок. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію, а також можливі наслідки для нашого бізнесу", — заявили в російському офісі Rolls-Royce.

Залишається відкритим питання продовження поставок запасних частин і комплектуючих в представництві не відповіли; немає інформації і про продажі вже прибулих в Росію автомобілів Rolls-Royce.

Нагадаємо, ще 26 лютого підрозділ Rolls-Royce з випуску авіаційних двигунів оголосив про припинення закупівель російського титану на невизначений термін.

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