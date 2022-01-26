Родственник Land Cruiser 300: Toyota Sequoia нового поколения официально представлена

В США официально представлен полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения. Новинка породнилась с Land Cruiser 300 и предложена только в гибридной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Новый внедорожник Toyota Sequoia 2023 - это по-прежнему рамный автомобиль. В длину новинка превышает 5,2 м, а салон имеет три ряда сидений с семью или восемью местами.

Дизайн во многом перекликается с пикапом Tundra, а по технике - широкая унификация с полноразмернім внедорожником Land Cruiser 300. Среди прочего это означает, что новая Sequoia вслед за Тундрой и "трехсоткой" лишилась моторов V8 - теперь под капотом только V6.

При этом машина нового поколения дебютировала только в гибридной версии. Силовая установка i-Force Max состоит из 3,4-литрового бензинового двигателя и электромотора, который установлен перед десятиступенчатым "автоматом". Суммарная отдача - 443 л.с. и 790 Нм.

Электромотор не только помогает на разгоне, но и позволяет ехать с выключенным ДВС. Правда, в электрическом режиме скорость ограничена на отметке 29 км/ч. Тяговая батарея (ее емкость компания не обнародовала) установлена под полом багажника. В режиме буксировки прицепа ДВС не отключается, при этом по сравнению с предыдущей Секвоей масса самого прицепа может быть на 22% больше (4 тонны).

В салоне - виртуальная панель приборов с диагональю 12,3 дюйма и медиасистема с 8-дюймовым дисплеем. В роскошных версиях диагональ приборной панели увеличивается до 14 дюймов, появляется 10-дюймовый проекционный экран.

Sequoia 2023 сохранила возможность выбора заднего или полного привода, но сама трансмиссия стала проще. Прежде это был постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, а теперь - жестко подключаемая передняя ось с демультипликатором.

Toyota Sequoia TRD Pro

Помимо базовой версии предложены спортивные и внедорожные исполнения TRD. Например, у Sequoia TRD Sport - измененный дизайн, более жесткая подвеска и 20-дюймовые колеса. Пакет TRD Off-Road - это перенастроенная система Multi-Terrain Select с внедорожными режимами, блокируемый задний дифференциал и колеса диаметром 18 дюймов. А Sequoia TRD Pro имеет увеличенный дорожный просвет, внедорожные амортизаторы и шины, дополнительную защиту днища.

Toyota Sequoia Capstone

Самая роскошная Sequoia 2023 в комплектации Capstone имеет салон повышенной комфортности. Здесь отделка деревом, больше хрома в декоре, двухслойные передние стекла. Выдвижные подножки снабжены электроприводом, а колеса имеют диаметр 22 дюйма.

Продажи Toyota Sequoia нового поколения стартуют уже летом. Однако до нас новинка не доедет: внедорожник будет официально продаваться только в Северной Америке. Но, думается, "серые" дилеры обязательно начнут поставки новинки при наличии спроса.

Напомним, Mercedes вывел на испытания обновленный внедорожника G-Class.