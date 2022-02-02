Из рисовой шелухи и постного масла: Nokian представила шину будущего из вторсырья

Nokian показала прообраз наиболее экологичной зимней шины, новинку назвали Green Step. Она на 93% состоит из возобновляемых или вторичных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

В концептуальной шине Green Step используется только натуральный каучук, а также восстанавливаемые масла, в частности, каноловое масло. Практически все пластификаторы, смолы и вспомогательные вещества относятся к возобновляемым ресурсам. Кроме того, натуральная силика из золы рисовой шелухи выполняет роль основного наполнителя протектора и боковины.

Интересно, что технический углерод, входящий в резиновую смесь, был получен из отработанных шин, а бутил, необходимый для внутренних поверхностей, и сталь, входящая в состав стальных брекеров, является преимущественно вторичного происхождения. Суммарно новая шина на 93% состоит из возобновляемых и вторично используемых материалов и ресурсов.

Альтернативным источником природного каучука в ближайшем будущем может стать растение гваюла. По составу резиновой смеси и рисунку протектора, а также техническим характеристикам финским инженерам удалось приблизить свою новую разработку к своим флагманским фрикционным зимним покрышкам.

Напомним, что Volkswagen впервые в мире полностью перевел автомобильный завод на выпуск электрокаров. Нововведение коснулось производственной площадки в в Цвиккау.

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