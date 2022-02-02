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З рисового лушпиння та олії: Nokian представила шину майбутнього з вторинної сировини

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Середа 02 лютого 2022 12:58
З рисового лушпиння та олії: Nokian представила шину майбутнього з вторинної сировини Шина Nokian Green Step (Фото: nokiantyres.com)
Автор: Константин Широкун

Nokian показала прообраз найбільш екологічної зимової шини, новинку назвали Green Step. Вона на 93% складається з поновлюваних або вторинних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

У концептуальній шині Green Step використовується тільки натуральний каучук, а також відновлювані масла, зокрема, канолове масло. Практично всі пластифікатори, смоли та допоміжні речовини належать до поновлюваних ресурсів. Крім того, натуральна сіліка з золи рисового лушпиння виконує роль основного наповнювача протектора і боковини.

З рисового лушпиння та олії: Nokian представила шину майбутнього з вторинної сировиниЦікаво, що технічний вуглець, що входить в гумову суміш, був отриманий з відпрацьованих шин, а бутил, необхідний для внутрішніх поверхонь, і сталь, що входить до складу сталевих брекерів, є переважно вторинного походження. Сумарно нова шина на 93% складається з відновлюваних і вдруге використовуваних матеріалів і ресурсів.

Альтернативним джерелом природного каучуку в найближчому майбутньому може стати рослина гваюла. За складом гумової суміші та малюнку протектора, а також технічними характеристиками фінським інженерам вдалося наблизити свою нову розробку до своїх флагманських фрикційних зимових покришок.

Нагадаємо, що Volkswagen вперше у світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів. Нововведення торкнулося виробничого майданчика у Цвіккау.

Раніше ми повідомляли, що Skoda готує відразу три недорогі електромобіля в найбільш популярних сегментах. Новинки покажуть в найближчі кілька років.

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