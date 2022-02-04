UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вместо пушек - снег: в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорог

Автор: Константин Широкун

Водитель службы автодорог Харьковской области своими силами восстановил артиллерийский тягач и модернизировал его для расчистки дорог от снега. На модернизацию гусеничной машины у энтузиаста ушло полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой ТСН.

Сергей Лукьяненко, водитель Песочинского филиала автодора Харьковской области однажды узнал, что в одном из дальних гаражей стоит брошенным артиллерийский тягач с незначительной поломкой. Водитель отремонтировал машину, дооборудовал ее отвалом, а также заново покрасил. Все работы мастер проводил только по выходным, потратив на восстановление тягача около полугода.

Теперь бывший артиллерийский тягач на уверенном ходу, вскоре на него установят проблесковые маячки и современную оптику, и запустят в регулярную эксплуатацию. Машину будут привлекать для расчистки поваленных деревьев, больших наметов снега и прочих препятствий, с которыми не справится колесная техника.

Артиллерийские тягачи АТС-59Г в 80-е годы массово списывались и передавались различным организациям. Тогда тягач и попал в автодор. Подразумевалось его использовать для тушения лесных пожаров. Армейская машина оснащалась 300-сильным дизелем. Расход топлива – около 150 литров на 100 км пробега.

Напомним, что в Киеве появятся электробусы. До конца года столица закупит 17 единиц нового вида транспорта.

Ранее мы сообщали, что найден новый источник автомобильного топлива. Компания British Petroleum намерена заменить дизель биожирами .

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок