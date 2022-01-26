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В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на шасси Tatra

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Среда 26 января 2022 09:20
В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на шасси Tatra Пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" на шасси Tatra (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Новая пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" разработана КБ "Луч" совместно с корпорацией "УкрИннМаш". Зимние испытания пусковой установки комплекса береговой охраны "Нептун" стартовали на одном из полигонов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Зимняя эксплуатация должна выявить готовность нового ракетного комплекса к быстрому запуску в условиях сильных морозов. Испытания проходят при температуре -10…-15 градусов по Цельсию.

В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ &quot;Нептун&quot; на шасси Tatra

Комплекс смонтирован на полноприводных шасси Tatra T 815, которые были закуплены в Чехии. Компоновочные работы и монтаж пусковой установки проводились силами корпорации "УкрИннМаш".

В состав дивизиона ракетного комплекса входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360). Огневая мощь одного дивизиона состоит из 72 крылатых ракет Р-360.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли 16 бронированных шасси Tatra 815-7 чешского производства. Автомобили предназначены для установки ракетных систем залпового огня "Буревій".

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