Припадают пылью под открытым небом: обнаружено кладбище суперкаров и элитным лимузинов

В Пекине под автомобильной развязкой обнаружено настоящее кладбище дорогих автомобилей. Среди них - суперкары и элитные лимузины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на KKNews.

Прямо под одной из многочисленных дорожных развязок в Пекине обнаружена странная стоянка автомобилей, больше похожая на свалку или кладбище. И это очень дорогая свалка, ведь под открытым небом ржавеют несколько десятков очень дорогих авто.

Покрытые толсктым пыли, стоят несколько лимузинов Rolls-Royce и Bentley, премиальные внедорожники Range Rover и даже суперкары - Lamborghini Gallardo и Maserati Coupe. Причем некоторые автомобили дополнительно доработаны тюнинговыми фирмами. Так, на одном из Роллс-Ройсов красуются огромные полированные колеса, а Gallardo щеголяет кузовом с покрытием из золотистой пленки.

Судя по всему, автомобили превыбают в таком плачевном состоянии уже не первый год, но причина, по которой они брошены и припадают пылью, не сообщается. Возможны несколько версий. Во-первых, это может быть штрафплощадка, на которой местные власти хранят машины, изъятые за неуплату налогов или штрафов. Во-вторых, этом может быть площадка обанкротившейся прокатной фирмы.

Как бы там ни было, автомобили остаются бесхозными. Если они и дальше будут находиться прямо под открытым небом, то вскоре окончательно придут в негодность.

Напомним, Mercedes отзыват по всему миру 800 тысяч авто. При этом в данный момент производитель не может выполнить их ремонт.