Принуждение к зарядке: Tesla открыла зарядные станции Supercharger для "чужих" электрокаров

Tesla расширяет программу Non-Tesla Supercharger Pilot по открытию фирменной сети станций быстрой зарядки Supercharger для электромобилей других автопроизводителей. Отныне она распространяется на Францию и Норвегию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Первые шаг по допуску на свои станции быстрой зарядки "чужих" электрокаров других марок Tesla сделала в ноябре 2021 года - на 10 станциях Supercharger в Нидерландах владельцы электромобилей других брендов получили возможность заряжать свои машины.

Теперь же Tesla официально объявила о расширении программы на станции Supercharger, расположенные в Норвегии и Франции. При этом число доступных станций в Нидерландах выросло более чем до сорока.

Для того чтобы подключить свой электромобиль к фирменной зарядке Tesla водителям машин других марок нужно просто загрузить приложение Tesla и иметь переходник с разъемом CCS2, если он не установлен на автомобиле.

Отметим, что бюджетные Tesla Model 3/Y оснащаются этим разъемом с начала поставок в Европу, а премиальные Model S/X, предназначенные для рынков Старого Света вскоре также получат CCS2.

Ожидается, что то же самое Tesla сделает и в Северной Америке – возможность зарядки на станциях электромобилей от более чем одного автопроизводителя является главным требованием для получения доступа к 7,5 миллиардам долларов, инвестированным правительством США в зарядную инфраструктуру.

Напомним, что компания Tesla не выпустит новых моделей в 2022 году: производство Cybertruck отложено до 2023-го, электромобиль начального уровня Model 2 поставлен на паузу, а о спорткаре Roadster уже и не вспоминают.