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Президенты Польши и Литвы посетили одну из АЗС в Киеве

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Среда 23 февраля 2022 12:57
Президенты Польши и Литвы посетили одну из АЗС в Киеве Президенты Польши и Литвы (Фото: facebook.com/WOG)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 23 февраля, происходит рабочий визит президента Польши Анджея Дуды и президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину. В рамках поездки по Киеву главы государств посетили одну из украинских АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook WOG.

Руководители европейских государств продегустировали кофе на АЗС на трассе возле Ровно в с. Белая Криница, передохнули и отправились в путь.

Напомним, что импортная зависимость Украины от Беларуси по моторному топливу сегодня составляет около 70%. Поэтому украинское правительство ищет пути диверсификации источников поставок нефти и нефтепродуктов.

Не исключено, что приоритетными направлениями будут выбраны пути поставки бензина и дизеля из Литвы через Польшу. Главным камнем преткновения остается разный стандарт железнодорожной колеи, который исключает беспрепятственный транзит цистерн с топливом из Литвы в Украину через Польшу.

Президенты Польши и Литвы посетили одну из АЗС в КиевеРанее сообщалось, что сегодня должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой, которые будут находиться в стране с рабочим визитом. Также сообщается, что ориентировочно в 14:15 будет встреча президентов трех стран с представителями СМИ.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель. Эти меры введены в рамках программы "экономического патриотизма".

Также сообщалось, что киевляне массово платят за парковку автомобилей наперед. Предоплачено паркомест на 1 млн. гривен.

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