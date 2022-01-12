Премиум для бездорожья: Lexus LX нового поколения получил экстремальную версию для оофроада

Компания Toyota совместно с производителем аксессуаров и запчастей для тюнинга Jaos создали особую версию рамного внедорожника Lexus LX600 - Offroad Jaos. Новинку представят 14 января на Токийском автосалоне.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lexus.



Отметим, что японская компания Jaos имеет богатый опыт и занимается тюнингом внедорожников с 1985 года. За основу новинки взяли серийный Lexus LX600 в комплектации Offroad.

Экстремальный внедорожник получил легкосплавные диски Enkei Jaos Tribe Cross 20x9.0J Titanium Gold, разработанные для ралли-рейдов и обутые в "зубастые" шины Toyo Tires Open Country A/TIII размерностью 285/55 R20.

Кроме того, тюнеры разработали для внедорожника новый обвес, состоящий преимущественно из углепластиковых элементов – в частности, защитные накладки на бамперы и расширители колесных арок.

Кроме того, внедорожник получил черные глянцевые дверные ручки и корпуса боковых зеркал, а также новые брызговики Mudguard III. Каких-либо сведений об изменениях в технической части на данный момент нет.

Цены на тюнинг-пакет и сроки начала продаж в Jaos и Toyota пока не называют. Вживую модифицированный внедорожник покажут на открывающемся 14 января автосалоне в Токио.

Напомним, что Lexus RZ 450e станет первым электромобилем бренда на самостоятельной платформе. Новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz EQC и Tesla Model Y.