Предвестник электрического кроссовера Ioniq 7: Hyundai дразнит эффектным концептом

Компания Hyundai анонсировала концепт-кар под названием SEVEN. Мировая премьера новинки состоится 17 ноября на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.
Концепт-кар SEVEN демонстрирует элементы дизайна серийного электрического кроссовера Ioniq 7, который поступит на мировые рынки в начале 2024 года. Перспективный электромобиль получит шести- и семиместные версии. Представленные изображения концепта демонстрируют нам переднюю оптику в духе Staria, а также атмосферу салона с использованием экологически чистых материалов.
Также сообщалось, что Renault показал свой самый вместительный электромобиль. Kangoo Van E-TECH получил запасом хода в 300 км.