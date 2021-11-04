Провісник електричного кросовера Ioniq 7: Hyundai інтригує ефектним концептом

Компанія Hyundai анонсувала новий концепт-кар під назвою SEVEN. Світова прем'єра новинки відбудеться 17 листопада на виставці AutoMobility в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Hyundai.
Концепт-кар SEVEN демонструє елементи дизайну серійного електричного кросовера Ioniq 7, який надійде на світові ринки на початку 2024 року. Перспективний електромобіль отримає шести - і семимісні версії. Представлені зображення концепту демонструють нам передню оптику в дусі Staria, а також атмосферу салону з використанням екологічно чистих матеріалів.
Також повідомлялося, що Renault показав свій самий місткий електромобіль. Kangoo Van E-TECH отримав запасом ходу в 300 км.