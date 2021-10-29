Полный привод и 3,6 секунды до "сотни": представлен самый роскошный и быстрый спорткар Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила седьмое поколение культового родстера SL. Автомобиль по умолчанию оснащен системой полного привода, также у машины редкая сегодня компоновку салона с формулой 2+2.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Новое поколение легендарного родстера SL разработали в спортивном мерседесовском подразделении AMG, поэтому автомобиль называется Mercedes-AMG SL.
Новинка построена на новой платформе, которая состоит из алюминия, стали, магния и композитов. В сравнении с предшественником автомобиль получил увеличенную на 115 мм колесную базу (2700 мм) и возросшую на 74 мм длину (до 4705 мм). Он также на 154 мм длиннее родстера AMG GT, который, как мы сообщали ранее, решено снять с производства.
Версия SL 55 начального уровня развивает 470 л.с., более мощный SL 63 выдает 577 л.с. В первом случае разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, во втором - 3,6 секунды. Ожидается, что гибрид будет еще быстрее, ведь ему, вероятно, положена силовая установка на 830 сил от четырехдверного AMG GT 63 E 4dr.
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