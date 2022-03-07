Нет предела: цены на техобслуживание автомобилей в России летят вверх

Российские автодилеры столкнутся с нехваткой запчастей и расходных материалов для ТО и ремонта автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора месяца. Автозапчасти уже подорожали в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание AutoNews.

Из-за войны с Украиной в настоящее время поставки автозапчастей в Россию прекратили большинство производителей: из-за санкций, падающего курса рубля и резко усложнившейся логистикой.

"Собственного производства автозапчастей В России практически нет. Больше всего поставщиков есть у АвтоВАЗа, есть свои производства запчастей у Kia, Hyundai, Toyota. В Калуге мелкие компании-поставщики также локализовали производство запчастей. Но это не касается крупных технологических операций. При этом все запчасти идут не на продажу, а на сборочные конвейеры", - отмечают в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК)

Если России окончательно закроют поставки запчастей и комплектующих, то авторынок просто встанет. Ведь машины нужно обслуживать постоянно. А для того, чтобы перейти на поставки из Китая, необходимо время.

По мнению экспертов, текущего запаса хватит на 1-2 недели, дальше могут начаться перебои с наличием запчастей. Если речь идет о сложных ремонтах и поставке запасных частей из других стран, сроки назвать вообще невозможно. А цены продолжат расти.

Напомним, что производитель грузовиков Daimler Truck остановил сотрудничество с крупнейшим российским производителем военных грузовиков и бронеавтомобилей. Как известно, КамАЗ попал под жесткие санкции Евросоюза.