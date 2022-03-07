ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нет предела: цены на техобслуживание автомобилей в России летят вверх

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 09:34
Нет предела: цены на техобслуживание автомобилей в России летят вверх Станция технического обслуживания автомобилей (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Российские автодилеры столкнутся с нехваткой запчастей и расходных материалов для ТО и ремонта автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора месяца. Автозапчасти уже подорожали в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание AutoNews.

Из-за войны с Украиной в настоящее время поставки автозапчастей в Россию прекратили большинство производителей: из-за санкций, падающего курса рубля и резко усложнившейся логистикой.

"Собственного производства автозапчастей В России практически нет. Больше всего поставщиков есть у АвтоВАЗа, есть свои производства запчастей у Kia, Hyundai, Toyota. В Калуге мелкие компании-поставщики также локализовали производство запчастей. Но это не касается крупных технологических операций. При этом все запчасти идут не на продажу, а на сборочные конвейеры", - отмечают в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК)

Нет предела: цены на техобслуживание автомобилей в России летят вверх

Если России окончательно закроют поставки запчастей и комплектующих, то авторынок просто встанет. Ведь машины нужно обслуживать постоянно. А для того, чтобы перейти на поставки из Китая, необходимо время.

По мнению экспертов, текущего запаса хватит на 1-2 недели, дальше могут начаться перебои с наличием запчастей. Если речь идет о сложных ремонтах и поставке запасных частей из других стран, сроки назвать вообще невозможно. А цены продолжат расти.

Напомним, что производитель грузовиков Daimler Truck остановил сотрудничество с крупнейшим российским производителем военных грузовиков и бронеавтомобилей. Как известно, КамАЗ попал под жесткие санкции Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения