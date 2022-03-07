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Немає межі: ціни на техобслуговування автомобілів в Росії летять вгору

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Понеділок 07 березня 2022 09:34
Немає межі: ціни на техобслуговування автомобілів в Росії летять вгору Станція технічного обслуговування автомобілів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Російські автодилери зіткнуться з нестачею запчастин і витратних матеріалів для ТО і ремонту автомобілів, якщо їх постачання не нормалізуються в найближчі півтора місяця. Автозапчастини вже подорожчали вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання AutoNews.

Через війну з Україною в цей час постачання автозапчастин в Росію припинили більшість виробників: через санкції, падаючого курсу рубля і різко ускладнилася логістикою.

"Власного виробництва автозапчастин в Росії практично немає. Найбільше постачальників є в АвтоВАЗу, є свої виробництва запчастин у Kia, Hyundai, Toyota. У Калузі дрібні компанії-постачальники також локалізували виробництво запчастин. Але це не стосується великих технологічних операцій. При цьому всі запчастини йдуть не на продаж, а на складальні конвеєри", - зазначають в Асоціації дистриб'юторів автомобільних компонентів (АДАК)

Немає межі: ціни на техобслуговування автомобілів в Росії летять вгору

Якщо Росії остаточно закриють постачання запчастин і компонентів, то авторинок просто встане. Адже машини потрібно обслуговувати постійно. А для того, щоб перейти на постачання з Китаю, необхідний час.

На думку експертів, поточного запасу вистачить на 1-2 тижні, далі можуть початися перебої з наявністю запчастин. Якщо мова йде про складні ремонти та постачання запасних частин з інших країн, терміни назвати взагалі неможливо. А ціни продовжать зростати.

Нагадаємо, що виробник вантажівок Daimler Truck зупинив співпрацю з найбільшим російським виробником військових вантажівок і бронеавтомобілів. Як відомо, КамАЗ потрапив під жорсткі санкції Євросоюзу.

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