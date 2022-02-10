ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прагматизм і комфорт: американці з'ясували, яким повинен бути автомобіль мрії

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 14:34
Прагматизм і комфорт: американці з'ясували, яким повинен бути автомобіль мрії Які машини роблять автомобілістів щасливими (фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Серед жителів Сполучених Штатів Америки провели кумедне опитування з проханням описати ідеальний з їхньої точки зору автомобіль. Результати чимало здивували дослідників.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Сомраге.

В опитуванні взяли участь 1172 жителів США у віці від 18 до 80 років – 56 відсотків чоловіків і 43 відсотки жінок. І виявилося, що головним для американських автомобілістів є не міць Lamborghini, Краса Ferrari або розкіш Rolls-Royce.

Навіть у своїх мріях заокеанські автомобілісти виявилися прагматичними та приземленими. Так при виборі сегмента близько третини всіх голосів набрали кросовери або SUV, а найкращим кольором був обраний чорний. Наприклад, чорним кросовером BMW марять сім'ї з дітьми. І це вписується в поточний тренд – за прогнозами, до 2025 року на позашляховики доведеться 78% всіх продажів автомобілів.

Прагматизм і комфорт: американці з'ясували, яким повинен бути автомобіль мрії

Любителі далеких романтичних подорожей воліли б купе Audi небесного кольору, а міські жителі - білосніжний седан BMW. Патріотами виявилися лише сільські жителі, які мріють про червоний пікап Chevrolet.

Трьома головними рисами автомобіля мрії стали відмінна керованість, довговічність, а також високоякісний і зручний інтер'єр. І в абсолютному заліку переміг все той же Баварський бренд BMW. На другому місці серед брендів розташувався Ford, а третім став Audi.

Прагматизм і комфорт: американці з'ясували, яким повинен бути автомобіль мрії

Цікаво, що про електрокар Tesla мріє лише один з кожних 10 опитаних американців. Відзначимо також, шістдесят два відсотки учасників опитування готові платити додатково від 50 і більше доларів на місяць за страховку автомобіля своєї мрії. Прагматик…

Нагадаємо, що в Японії стилізували паркетник Toyota RAV4 під американські позашляховики 80-х років минулого століття. Модель викликала на ринку шалений ажіотаж і була розкуплена на три роки вперед.

Читайте РБК-Україна в Google News
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору