Прагматизм і комфорт: американці з'ясували, яким повинен бути автомобіль мрії

Серед жителів Сполучених Штатів Америки провели кумедне опитування з проханням описати ідеальний з їхньої точки зору автомобіль. Результати чимало здивували дослідників.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Сомраге.

В опитуванні взяли участь 1172 жителів США у віці від 18 до 80 років – 56 відсотків чоловіків і 43 відсотки жінок. І виявилося, що головним для американських автомобілістів є не міць Lamborghini, Краса Ferrari або розкіш Rolls-Royce.

Навіть у своїх мріях заокеанські автомобілісти виявилися прагматичними та приземленими. Так при виборі сегмента близько третини всіх голосів набрали кросовери або SUV, а найкращим кольором був обраний чорний. Наприклад, чорним кросовером BMW марять сім'ї з дітьми. І це вписується в поточний тренд – за прогнозами, до 2025 року на позашляховики доведеться 78% всіх продажів автомобілів.

Любителі далеких романтичних подорожей воліли б купе Audi небесного кольору, а міські жителі - білосніжний седан BMW. Патріотами виявилися лише сільські жителі, які мріють про червоний пікап Chevrolet.

Трьома головними рисами автомобіля мрії стали відмінна керованість, довговічність, а також високоякісний і зручний інтер'єр. І в абсолютному заліку переміг все той же Баварський бренд BMW. На другому місці серед брендів розташувався Ford, а третім став Audi.

Цікаво, що про електрокар Tesla мріє лише один з кожних 10 опитаних американців. Відзначимо також, шістдесят два відсотки учасників опитування готові платити додатково від 50 і більше доларів на місяць за страховку автомобіля своєї мрії. Прагматик…

Нагадаємо, що в Японії стилізували паркетник Toyota RAV4 під американські позашляховики 80-х років минулого століття. Модель викликала на ринку шалений ажіотаж і була розкуплена на три роки вперед.