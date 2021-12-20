UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Родиться в Tesla: в электромобиле, ехавшем на автопилоте, впервые родился ребенок

Автор: Константин Широкун

Женщина из Филадельфии родила ребенка на переднем сиденье Tesla в то время как электромобиль ехал на автопилоте в роддом. Но из-за пробок на дорогах ребенок родился в машине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Guardian.

Рождение ребенка в автомобиле – это хорошая новость для Tesla, чья репутация в последние месяцы страдает из-за частых ошибок автопилота. Это событие произошло еще в сентябре, когда 33-летняя Йиран Шерри и ее 34-летний муж Китинг Шерри везли своего трехлетнего сына в детский сад.

В один момент у женщины, находившейся на последнем месяце беременности, начали отходить воды. Нужно было действовать быстро! Мужчина активировал автопилот, задав конечной точкой маршрута ближайшую больницу, а сам бросился помогать жене, сидевшей на переднем сиденье. При этом одной рукой он не отпускал руль, чтобы автопилот не усомнился в наличии водителя.

Пробки не позволяли ехать быстро, автопилот прогнозировал прибытие в роддом в течение 20 минут. За это время женщина успела родить - по прибытию в больницу врачам осталось лишь перерезать пуповину непосредственно в машине.

Первого рожденного в Tesla ребенка назвали Мейв Лили. Родители рассматривали для девочки имя Тесс в честь автопроизводителя, но затем отказались от этой идеи.

Ранее мы сообщали, какие марки и модели авто в Украине угоняют чаще всего. При этом лидером по количеству угонов стал Харьков в отличие от Киева в прошлом году.

Напомним, что в Китае показали такси будущего. Минивэны пойдут в серию через два года и получат собственное имя IT Box.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок