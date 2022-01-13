Вам посылка, распишитесь: Toyota и Lexus открыли интернет-магазин на Amazon

Компании Toyota и Lexus объявили об открытии магазина Amazon UK, который будут работать круглосуточно и без выходных. В условиях пандемии, когда очереди на автомобили растягиваются на несколько лет - шаг неоднозначный.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Тем не менее оба японских бренда полны оптимизма и заявляют, что собственный магазин обеспечит быстрый доступ как к актуальным, так и к новым моделям, а также к запасным частям и аксессуарам.

"Мы всегда думаем о том, как мы можем улучшить наш сервис для клиентов, что включает в себя упрощение и удобство для них, чтобы получить элементы, которые они хотят для своего автомобиля, когда они им нужны и где бы они ни находились", — сказал Роб Джайлс, глава подразделения Toyota по обcлуживанию клиентов в Великобритании.

В настоящее время Toyota и Lexus находятся в процессе составления ассортимента, но в конечном итоге предложат клиентам тысячи различных товаров: начиная от тормозных колодок, дворников, уплотнителей и заканчивая рейлингами на крышу и ковриками в салон. В магазине также будут представлены товары марки Gazoo Racing для моделей Toyota GR Sport, включая GR Supra, GR Yaris и грядущее купе GR86.

Японский автогигант официально подтвердил, что на все детали, заказанные в его магазине Amazon, предоставляются те же гарантии, что при покупке у дилеров Toyota или Lexus.

"Это даст нашим брендам официальное присутствие в одном из самых популярных онлайн-магазинов Великобритании, сохраняя при этом все гарантии качества и производительности, которых ожидают клиенты. Доступный ассортимент впечатляет и быстро расширяется, охватывая все аспекты владения автомобилем, от быстроизнашивающихся вещей до аксессуаров, которые люди могут с уверенностью подобрать себе".

Отметим, что виртуальный магазин на Amazon уже давно есть у Hyundai. В прошлом году корейский автопроизводитель объявил, что расширяет свое присутствие на платформе Amazon - теперь автомобили и аксессуары Hyundai смогут приобрести на веб-сайте также покупатели из США.

Напомним, что в Соединенных Штатах долгое время самым продаваемым автомобильным концерном являлся General Motors. Но по итогам 2021 года впервые за 90 лет компания уступила свои лидерские позиции Toyota.