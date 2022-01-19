Последний настоящий: BMW прощается с легендарным бензиновым мотором V12

BMW намерена прекратить выпуск своего 6,6-литрового V12. Конец 35-летней истории 12-цилиндровых моторов на баварских седанах решено отпраздновать выпуском лимитированной серии.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Прощальную версию седана назвали Final V12. В основе лимитированного издания – модель BMW M760i xDrive. Всего будет выпущено 12 экземпляров, каждый из которых оценили в 200 тысяч долларов.
"Семерки" BMW в исполнении Final V12 будут продаваться только на рынке США. Отличить внешне один из двенадцати седанов от остальных "семерок" можно по уникальным шильдикам, колесным дискам и эксклюзивным цветам кузова.
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Ранее сообщалось, что немецкие чиновники отказываются от своих планов по электрификации. Они намерены причислить к «зеленым» машинам гибриды.