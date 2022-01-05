Порадовать детей и взрослых: Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом

Несколько месяцев назад Toyota достигла исторической вехи, выпустив 50-миллионную Corolla. Японский автомобиль С-класса стал самой массовой моделью в мире за все время. В честь этого знаменательного события выпущена серия комиксов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании.

В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени. Каждая история была вдохновлена одной ​​фотографией, присланной владельцами машин, и анимирована в популярном в Японии художественном стиле.

Наряду с рассказом об истории автомобиля, манга представляет собой интересный взгляд на историю японской автомобильной культуры, ведь Corolla первых двух-трех генераций часто становились первыми автомобилями в японских семьях.

Страница, посвященная 80-м годам, рассказывает историю человека, одержимого своим купе AE86 и гонками.

К 2020-м годам сюжет комиксов в большей мере сосредотачивается на технологиях автомобиля. Все рассказы написаны на японском языке. Однако Toyota отпраздновала выпуск юбилейной модели не только созданием комиксов. В ноябре японский автопроизводитель представил три лимитированных версии модели, которые доступны только на японском рынке.

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