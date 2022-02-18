Объявлены цены на спорткар Subaru WRX нового поколения

Компания Subaru официально объявила цены на совершенно новый компактный спорткар WRX пятого поколения. В продажу модель поступит этой весной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.





Базовая комплектация оценена в 29 105 долларов США, еще 995 долларов придется выложить за доставку. За эти деньги вы получаете автомобиль с четырехцилиндровым турбомотором объемом 2,4 литра, развивающим 271 лошадиную силу (202 кВт) и 349 Нм, пару которому составит шестиступенчатая ​​​​механическая коробка передач.

Для справки, это на 1680 долларов больше, чем у 268-сильной модели уходящего поколения. Выбор автоматической трансмиссии Subaru Performance Transmission (SPT) повышает стартовую цену до 31 950 долларов. В стандартное оснащение входит также комплекс помощи водителю EyeSight с круиз-контролем и электронным стояночным тормозом.

Внутри установлены два семидюймовых сенсорных экрана высокого разрешения, совместимых с Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль с уровнем отделки WRX Premium стоит уже от 32 600 долларов: 18-дюймовые колеса, светодиодные противотуманные фары, задний спойлер и всепогодный пакет с подогревом передних сидений, боковых зеркал и антиобледенителем стеклоочистителей, а также 11,6-дюймовый центральный дисплей в типа планшета с системой Starlink Multimedia Plus.

Высококачественная аудиосистема Harmon Kardon с 11 динамиками обойдется еще в 1875 долларов. Цена же за флагманский Subaru WRX GT составляет внушительные 42 890 долларов. Помимо всего прочего, в эту комплектацию входят уникальные передние сиденья Recaro и электронно управляемые амортизаторы.

Заказы на новинку уже принимаются и весной этого года все комплектации поступят в дилерские центры по всей территории Соединенных Штатов.

Напомним, что на автосалоне в Токио компания Subaru продемонстрировала электромобиль STI E-RA. Его четыре электромотора суммарно развивают 1088 лошадиные силы. Это первый электрический суперкар бренда.