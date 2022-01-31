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Полицейские автомобили-фантомы зафиксировали уже более 4 тысяч нарушений скорости

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Понедельник 31 января 2022 17:06
Полицейские автомобили-фантомы зафиксировали уже более 4 тысяч нарушений скорости Полицейские автомобили-фантомы выезжают на патрулирование (Фото: facebook.com/Bilosh)
Автор: Вадим Добровольский

Полицейские автомобили-фантомы за первые четыре дня работы зафиксировали более 4 тысяч нарушений скорости. Всего Киев патрулируют четыре таких автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Алексея Билошицкого.

Заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий обнародовал результаты работы полицейских автомобилей-фантомов за первые дни работы. Напомним, на улицах Киева машины для скрытого патрулирования и фиксации нарушений ПДД появились 25 января.

В первый же день четыре "фантома" зафиксировали 990 нарушений скорости. А по итогам четырех дней, с 25 по 28 января их количество превысило 4 тысячи.

"На сегодня (утро 29 января - ред.) уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме", - отметил Билошицкий.

Нехитрый подсчет показывает, что каждый "фантом" в день "собирает" по 260 нарушений. Таким образом, к 1 февраля, когда минет первая неделя работы новых патрульных машин, "улов" по зафиксированным нарушениям скорости превысит 7 тысяч постановлений.

Напомним, в Украине хотят ввести обязательную проверку на алкоголь участников ДТП.

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