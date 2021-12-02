Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар Maybach

Спустя несколько дней после кончины известного модельера Вирджила Абло, Mercedes-Benz представил их совместный проект – необычное купе Maybach. Концепт-кар является двухместным электрическим купе с прицелом на бездорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Команды дизайнеров, участвовавшие в проекте, получили полную свободу творчества, создав новый язык дизайна под руководством Гордена Вагенера и Вирджила Абло.
Вирджил Абло был американским архитектором, креативным директором, модельером, предпринимателем и филантропом, сделавшим блестящую карьеру в индустрии моды.
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