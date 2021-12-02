Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар Maybach

Спустя несколько дней после кончины известного модельера Вирджила Абло, Mercedes-Benz представил их совместный проект – необычное купе Maybach. Концепт-кар является двухместным электрическим купе с прицелом на бездорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Команды дизайнеров, участвовавшие в проекте, получили полную свободу творчества, создав новый язык дизайна под руководством Гордена Вагенера и Вирджила Абло.

Project Maybach имеет длину почти шесть метров. Передний и задний силовые бамперы, внедорожные шины, расширители крыльев и каркас безопасности демонстрируют внедорожный потенциал электромобиля. Солнечные панели на капоте должны способствовать увеличению запаса хода электрического концепт-кара.

Интерьер электрического купе выполнен в минималистичном дизайне. В салоне нашлось место лишь для пары футуристических сидений. Цифровую приборную панель расположили по центру торпедо. А рядом с водителем в нише двери разместился топор - видимо, для того, чтобы прорубать машине дорогу в лесной чаще.

Вирджил Абло был американским архитектором, креативным директором, модельером, предпринимателем и филантропом, сделавшим блестящую карьеру в индустрии моды.

Он был основателем и генеральным директором бренда Off-White и креативным директором коллекций мужской одежды Louis Vuitton с 2018 года. Проект Maybach совместной разработки дизайнера Вирджила Абло и немецкого автопроизводителя будет экспонироваться в музее Рубелла в Майами.

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