Сокира в салоні у спадок від померлого дизайнера: показано найнезвичайніший шоу-кар Maybach

Через кілька днів після смерті відомого модельєра Вірджила Абло, Mercedes-Benz представив їх спільний проект-незвичайне купе Maybach. Концепт-кар є двомісним електричним купе з прицілом на бездоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Команди дизайнерів, які брали участь у проекті, отримали повну свободу творчості, створивши нову мову дизайну під керівництвом Гордена Вагенера і Вірджіла Абло.
Вірджіл Абло був американським архітектором, креативним директором, модельєром, підприємцем і філантропом, який зробив блискучу кар'єру в індустрії моди.
Нагадаємо, що Tesla показала незвичайний Cybertruck за 50 доларів і розпродала його за дві години. Шанувальники Tesla готові купувати будь-які офіційні сувеніри.
Раніше стало відомо, що Показані самі незвичайні зарядні станції для електромобілів. Американський художник Майкл Янцен представив кілька незвичайних концепцій.