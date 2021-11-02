Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей

BlaBlaCar в Украине станет платным для пользователей карпулинга. Монетизация сервиса намечена на конец 2021 года или на начало 2022-го.

Об этом рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью РБК-Украина Авто.

Популярный сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar в ближайшие месяцы станет платным для пользователей в Украине. Причем речь не об автобусных перевозчиках, которые уже сейчас платят за подключение к платформе, а о тех, кто пользуется карпулингом, совершая поездки на автомобилях.

"Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой, — отметил Николя Брюссон. — В любом случае, это не за горами — среди вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го".

При этом сервис не для всех станет платным — нововведение коснется только пассажиров, которым придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.

"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе, — рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar. — Этот сбор будет полностью возвращаемым, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки, как и раньше, будет осуществляться наличными непосредственно водителю".

Тем самым для водителей ничего не изменится, поскольку для них пользование сервисом останется бесплатным. А вот для пассажиров поездки станут дороже.

Напомним, впервые компания анонсировала переход сервиса на платную основу в конце 2018 года, однако затем началась пандемия COVID-19, вследствие чего компания решила не создавать дополнительные трудности для своих пользователей в непростое время.

Напомним, компания Audi представила обновленный седан A8. Флагманская модель марки получила доработанный дизайн и расширенное оснащение.