Платформа BlaBlaCar в Україні введе плату для користувачів

BlaBlaCar в Україні стане платним для користувачів карпулінга. Монетизація сервісу намічена на кінець 2021 року або на початок 2022-го.

Про це розповів CEO і співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю РБК-Україна Авто.

Популярний сервіс пошуку попутників для автомобільних поїздок BlaBlaCar в найближчі місяці стане платним для користувачів в Україні. Причому мова не про автобусних перевізників, які вже зараз платять за підключення до платформи, а про тих, хто користується карпулінгом, здійснюючи поїздки на автомобілях.

"Стратегічне рішення про перехід карпулінга BlaBlaCar в Україні на платну основу вже прийнято, залишилося визначитися з датою, — зазначив Ніколя Брюссон. — У будь-якому випадку, це не за горами — серед варіантів ми розглядаємо грудень 2021 року або лютий-березень 2022-го".

При цьому сервіс не для всіх стане платним — нововведення торкнеться тільки пасажирів, яким доведеться платити комісію при бронюванні поїздки на платформі.

"Для пасажирів з'явиться комісія при онлайн-бронюванні поїздки на платформі — розповів CEO і співзасновник BlaBlaCar. — Цей збір буде повністю повертається, якщо водій або пасажир скасовують поїздку. При цьому оплата самої поїздки, як і раніше, буде здійснюватися готівкою безпосередньо водієві".

Тим самим для водіїв нічого не зміниться, оскільки для них користування сервісом залишиться безкоштовним. А ось для пасажирів поїздки стануть дорожче.

Нагадаємо, вперше компанія анонсувала перехід сервісу на платну основу у кінці 2018 року, проте потім почалася пандемія COVID-19, внаслідок чого компанія вирішила не створювати додаткові труднощі для своїх користувачів в непростий час.

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