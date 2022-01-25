Песня о красивых автомобилях: вспоминаем, на каких машинах ездил Владимир Высоцкий

25 января известному поэту, музыканту и актеры Владимиру Высоцкому исполнилось бы 84 года. Высоцкий очень любил автомобили. Причем ездил быстро, едва не лихачил, часто попадая в аварии. Со временем в автопарке советской звезды появлялись все более современные и быстрые машины.
О самых интересных автомобилях, которыми владел Владимир Высоцкий, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
Первая машина у актера появилась в 1967 году. Это был седан ГАЗ-21 "Волга" серого цвета. Известно, что музыкант на нем вскоре попал в ДТП и не стал восстанавливать машину, продав ее частникам.
После "копейки" известный актер пересел на свой первый иностранный автомобиль. Французский хэтчбек Renault 16 был подарен ему женой Мариной Влади. "Европейский автомобиль года-1966" также не обошла участь ДТП. В первый же день владения Высоцкий на нем "подбил" автобус. Некоторое время автомобиль восстанавливался, даже пришлось некоторые элементы экстерьера заказывать из Франции.
Но ремонт был окончен успешно. И на французской машине пара даже самостоятельно путешествовала из СССР во Францию. Там-то и было решено ее продать. Ввиду большого спроса на модель, хэтчбек быстро нашел нового владельца. Интересно, что в конце 60-х годов именно Renault 16 рассматривался в качестве серьезной альтернативы для выпуска на строящемся ВАЗе.
Переднеприводными автомобилями после Renault Высоцкий больше не владел. Новым увлечением актера стали немецкие машины. В 70-е он приобрел себе сразу два BMW 2500. Седаны с внутризаводским индексом E3 являлись предвестниками BMW 5-Series.
Версия 2500 являлась самой скромной модификацией в семействе модели. Машина оснащалась 2,5-литровым 150-сильным мотором. Первую BMW Владимир Семенович привез себе из очередной поездки во Францию, а вторую приобрел в одном из московских комиссионных магазинов.
Последним автомобилем в жизни Высоцкого стало купе Mercedes-Benz 450 SLС с индексом кузова C107. Машина была приобретена в Германии в 1979 году. Интересно, что из-за своего агрессивного стиля вождения актер даже не смог доставить новую покупку в Москву. На трассе Брест-Москва автомобиль попал в аварию, слетев в кювет. В ДТП никто не пострадал, а машину отправили в Москву для ремонта. Ее дальнейшая судьба на сегодняшний день неизвестна.