Песня о красивых автомобилях: вспоминаем, на каких машинах ездил Владимир Высоцкий

25 января известному поэту, музыканту и актеры Владимиру Высоцкому исполнилось бы 84 года. Высоцкий очень любил автомобили. Причем ездил быстро, едва не лихачил, часто попадая в аварии. Со временем в автопарке советской звезды появлялись все более современные и быстрые машины.

О самых интересных автомобилях, которыми владел Владимир Высоцкий, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Советские автомобили Владимира Высоцкого

Первая машина у актера появилась в 1967 году. Это был седан ГАЗ-21 "Волга" серого цвета. Известно, что музыкант на нем вскоре попал в ДТП и не стал восстанавливать машину, продав ее частникам.

В 1971 году он пересел на тогдашнюю самую свежую новинку советского автопрома – ВАЗ-2101, также серого цвета. Выпуск "Жигулей" стартовал только годом ранее, и машины Волжского автозавода в то время были в большом дефиците. В руках Высоцкого век жизни первенца ВАЗа также был коротким: ввиду своего агрессивного стиля вождения поэт вскоре разбил машину в аварии.

Первый иностранный автомобиль Высоцкого

После "копейки" известный актер пересел на свой первый иностранный автомобиль. Французский хэтчбек Renault 16 был подарен ему женой Мариной Влади. "Европейский автомобиль года-1966" также не обошла участь ДТП. В первый же день владения Высоцкий на нем "подбил" автобус. Некоторое время автомобиль восстанавливался, даже пришлось некоторые элементы экстерьера заказывать из Франции.

Но ремонт был окончен успешно. И на французской машине пара даже самостоятельно путешествовала из СССР во Францию. Там-то и было решено ее продать. Ввиду большого спроса на модель, хэтчбек быстро нашел нового владельца. Интересно, что в конце 60-х годов именно Renault 16 рассматривался в качестве серьезной альтернативы для выпуска на строящемся ВАЗе.

Любовь к немецким машинам: BMW и Mercedes-Benz Высоцкого

Переднеприводными автомобилями после Renault Высоцкий больше не владел. Новым увлечением актера стали немецкие машины. В 70-е он приобрел себе сразу два BMW 2500. Седаны с внутризаводским индексом E3 являлись предвестниками BMW 5-Series.

Версия 2500 являлась самой скромной модификацией в семействе модели. Машина оснащалась 2,5-литровым 150-сильным мотором. Первую BMW Владимир Семенович привез себе из очередной поездки во Францию, а вторую приобрел в одном из московских комиссионных магазинов.

Во времена СССР списанные авто дипломатических представительств, или просто иностранцев, работавших в стране, регулярно попадали в "комиссионки" больших городов. Современники вспоминали, что только один BMW Высоцкого имел учет и номера. Но этот вопрос решался просто: при необходимости номерные знаки переставлялись с одной машины на другую. В 1976 году один BMW 2500 был перепродан в Москве, а вторая машина уехала во Францию.

После баварских седанов Высоцкий пересел на Mercedes-Benz. Седан Mercedes 350 SE 1974 года выпуска был куплен в 1976 году. Восхищение от владения представительским седаном музыкант описывал так: "Такая машина есть только у меня, ну еще у Брежнева". Небесно-голубой "Мерседес" пострадал в ДТП с трамваем, которое произошло 1 января 1980 года. После смерти звездного владельца авто оказалось в Грузии, и спустя многие годы вернулось в Россию, где и сегодня находится в частной коллекции.

Последним автомобилем в жизни Высоцкого стало купе Mercedes-Benz 450 SLС с индексом кузова C107. Машина была приобретена в Германии в 1979 году. Интересно, что из-за своего агрессивного стиля вождения актер даже не смог доставить новую покупку в Москву. На трассе Брест-Москва автомобиль попал в аварию, слетев в кювет. В ДТП никто не пострадал, а машину отправили в Москву для ремонта. Ее дальнейшая судьба на сегодняшний день неизвестна.

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