Пісня про красиві автомобілі: згадуємо, на яких машинах їздив Володимир Висоцький

25 січня відомому поету, музиканту та актору Володимиру Висоцькому виповнилося б 84 роки. Висоцький дуже любив автомобілі. Причому їздив швидко, ледь не лихачив, часто потрапляючи в аварії. З часом в автопарку радянської зірки з'являлися все більш сучасні та швидкі машини.

Про найцікавіші автомобілі, якими володів Володимир Висоцький, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Радянські автомобілі Володимира Висоцького

Перша машина у актора з'явилася в 1967 році. Це був седан ГАЗ-21 "Волга" сірого кольору. Відомо, що музикант на ньому незабаром потрапив у ДТП і не став відновлювати машину, продавши її.

У 1971 році він пересів на тодішню найсвіжішу новинку радянського автопрому – ВАЗ-2101, також сірого кольору. Випуск "Жигулів" стартував тільки роком раніше, і машини Волзького автозаводу в той час були у великому дефіциті. У руках Висоцького вік життя первістка ВАЗа також був коротким: через свій агресивний стиль водіння поет незабаром розбив машину в аварії.

Перший іноземний автомобіль Висоцького

Після "копійки" відомий актор пересів на свій перший іноземний автомобіль. Французький хетчбек Renault 16 був подарований йому дружиною Мариною Владі. "Європейський Автомобіль року-1966" також не оминула доля ДТП. У перший же день володіння Висоцький на ньому "підбив" автобус. Деякий час автомобіль відновлювався, навіть довелося деякі елементи екстер'єру замовляти з Франції.

Але ремонт був закінчений успішно. І на Французькій машині пара навіть самостійно подорожувала з СРСР до Франції. Там-то і було вирішено її продати. Зважаючи на великий попит на модель, хетчбек швидко знайшов нового власника. Цікаво, що в кінці 60-х років саме Renault 16 розглядався у якості серйозної альтернативи для випуску на ВАЗі, що якраз споруджувався.

Любов до німецьких машин: BMW і Mercedes-Benz Висоцького

Передньопривідними автомобілями після Renault Висоцький більше не володів. Новим захопленням актора стали німецькі машини. У 70-ті він придбав собі відразу два BMW 2500. Седани з внутрішньозаводським індексом E3 були провісниками BMW 5-Series.

Версія 2500 була найскромнішою модифікацією в сімействі моделі. Машина оснащувалася 2,5-літровим 150-сильним мотором. Першу BMW Володимир Семенович привіз собі з чергової поїздки до Франції, а другу придбав в одному з московських комісійних магазинів.

За часів СРСР списані авто дипломатичних представництв, або просто іноземців, які працювали в країні, регулярно потрапляли в "комісіонки" великих міст. Сучасники згадували, що тільки один BMW Висоцького мав облік і номери. Але це питання вирішувалося просто: при необхідності номерні знаки переставлялися з однієї машини на іншу. У 1976 році один BMW 2500 був перепроданий в Москві, а друга машина поїхала до Франції.

Після баварських седанів Висоцький пересів на Mercedes-Benz. Седан Mercedes 350 SE 1974 року випуску Був куплений в 1976 році. Захоплення від володіння представницьким седаном музикант описував так: "така машина є тільки у мене, ну ще у Брежнєва". Небесно-блакитний "Мерседес" постраждав у ДТП з трамваєм, яке сталося 1 січня 1980 року. Після смерті зоряного власника авто опинилося в Грузії, і через багато років повернулося в Росію, де і сьогодні знаходиться в приватній колекції.

Останнім автомобілем у житті Висоцького стало купе Mercedes-Benz 450 SLС з індексом кузова C107. Машина була придбана в Німеччині в 1979 році. Цікаво, що через свій агресивний стиль водіння актор навіть не зміг доставити нову покупку в Москву. На трасі Брест-Москва автомобіль потрапив в аварію, злетівши в кювет. У ДТП ніхто не постраждав, а машину відправили в Москву для ремонту. Її подальша доля на сьогодні невідома.

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