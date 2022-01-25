Пісня про красиві автомобілі: згадуємо, на яких машинах їздив Володимир Висоцький

25 січня відомому поету, музиканту та актору Володимиру Висоцькому виповнилося б 84 роки. Висоцький дуже любив автомобілі. Причому їздив швидко, ледь не лихачив, часто потрапляючи в аварії. З часом в автопарку радянської зірки з'являлися все більш сучасні та швидкі машини.
Про найцікавіші автомобілі, якими володів Володимир Висоцький, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.
Перша машина у актора з'явилася в 1967 році. Це був седан ГАЗ-21 "Волга" сірого кольору. Відомо, що музикант на ньому незабаром потрапив у ДТП і не став відновлювати машину, продавши її.
Після "копійки" відомий актор пересів на свій перший іноземний автомобіль. Французький хетчбек Renault 16 був подарований йому дружиною Мариною Владі. "Європейський Автомобіль року-1966" також не оминула доля ДТП. У перший же день володіння Висоцький на ньому "підбив" автобус. Деякий час автомобіль відновлювався, навіть довелося деякі елементи екстер'єру замовляти з Франції.
Але ремонт був закінчений успішно. І на Французькій машині пара навіть самостійно подорожувала з СРСР до Франції. Там-то і було вирішено її продати. Зважаючи на великий попит на модель, хетчбек швидко знайшов нового власника. Цікаво, що в кінці 60-х років саме Renault 16 розглядався у якості серйозної альтернативи для випуску на ВАЗі, що якраз споруджувався.
Передньопривідними автомобілями після Renault Висоцький більше не володів. Новим захопленням актора стали німецькі машини. У 70-ті він придбав собі відразу два BMW 2500. Седани з внутрішньозаводським індексом E3 були провісниками BMW 5-Series.
Версія 2500 була найскромнішою модифікацією в сімействі моделі. Машина оснащувалася 2,5-літровим 150-сильним мотором. Першу BMW Володимир Семенович привіз собі з чергової поїздки до Франції, а другу придбав в одному з московських комісійних магазинів.
Останнім автомобілем у житті Висоцького стало купе Mercedes-Benz 450 SLС з індексом кузова C107. Машина була придбана в Німеччині в 1979 році. Цікаво, що через свій агресивний стиль водіння актор навіть не зміг доставити нову покупку в Москву. На трасі Брест-Москва автомобіль потрапив в аварію, злетівши в кювет. У ДТП ніхто не постраждав, а машину відправили в Москву для ремонту. Її подальша доля на сьогодні невідома.