В первый рейс до конца года: стали известны первые покупатели электрического грузовика Tesla Semi

Спустя четыре года после размещения первого заказа, первые товарные электрические грузовики Tesla Semi попадут к покупателям. Первым крупным покупателем новинки станет корпорация PepsiCo.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNBC.
По словам одного из топ-менеджеров PepsiCo, на долю автомобильного транспорта компании приходится около 10% выбросов СО2 компании. Еще в марте стало известно, что PepsiCo предзаказала 100 электрических грузовиков. Но сколько машин компания получит до конца года, не сообщается.
В Tesla утверждают, что Semi будет способен проехать на одном заряде батареи около 800 км. Также утверждалось, что автомобиль не доставит своим владельцам серьезных технических проблем за первые 1 600 000 км пробега.
Напомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.
Ранее стало известно, что Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США. Это будет первый электромобиль корейского концерна местной сборки.