У перший рейс до кінця року: стали відомі перші покупці електричної вантажівки Tesla Semi

Через чотири роки після розміщення першого замовлення, перші товарні електричні вантажівки Tesla Semi потраплять до покупців. Першим великим покупцем новинки стане корпорація PepsiCo.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNBC.
За словами одного з топ-менеджерів PepsiCo, на частку автомобільного транспорту компанії припадає близько 10% викидів СО2 компанії. Ще в березні стало відомо, що PepsiCo передзамовила 100 електричних вантажівок. Але скільки машин компанія отримає до кінця року, не повідомляється.
У Tesla стверджують, що Semi буде здатний проїхати на одному заряді батареї близько 800 км.також стверджувалося, що автомобіль не доставить своїм власникам серйозних технічних проблем за перші 1 600 000 км пробігу.
Нагадаємо, що Українська електрична Вантажівка за 16 тисяч доларів піде в серію в наступному році. Машина отримає кілька варіантів кузова.
Раніше стало відомо, що Hyundai вперше буде випускати електромобілі в США. Це буде перший електромобіль корейського концерну місцевої збірки.