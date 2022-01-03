Под маркой "Киев": вспоминаем автомобили Киевского мотозавода, о которых мало кто знает

Промышленность и сфера обслуживания СССР в 50-60-е годы нуждалась в легком коммерческом транспорте. Специалисты КМЗ предприняли попытку занять эту нишу.

О нескольких самобытных легковых автомобилях, которые были сконструированы и выпущены в Киеве, рассказываем в материале РБК-Украина Авто.

Автомобили КМЗ: как все начиналось

В 1959 году отдел дизайна подал главному конструктору на рассмотрение несколько эскизов необычного для завода транспортного средства. Новинка получила четыре колеса, закрытую кабину, переднее расположение двигателя – это был фактически компактный развозной фургон. Машину назвали "Киев".

В то время в СССР только начинался выпуск фургонов УАЗ-450 и "Москвич-430", но они были более габаритными и в случае с "Москвичом" имели меньшую грузоподъемность перспективной киевской модели.

Автомобильный журналист Гоголев Л. Д., в то время работавший на КМЗ корреспондентом заводской многотиражки "Трибуна передовика" вспоминал: "В те годы идея микроавтомобиля на мотоциклетных агрегатах буквально витала в воздухе. Такие машины строили не только многочисленные самодельщики, но и такие солидные организации как НАМИ, МВТУ им. Баумана, Ирбитский мотоциклетный завод. Так что поиски киевских конструкторов были, что называется, в тему".

Самобытную кабину с коротким капотом и отдельную грузовую платформу установили на лонжеронную раму. Конечно, в движение компактный грузовичок приводился бензиновым мотором от мотоцикла К-750. 26-сильный двигатель сочетался с 4-ступенчатой МКП, которая изначально не имела заднего хода. Реверсная передача была установлена на заднем мосту.

Рулевое управление и тормозной механизм позаимствовали у седана "Москвича-402". 10-дюймовые колеса ради унификации и удешевления конструкции установили от инвалидной мотоколяски СМЗ С3-А. При собственном весе в 550 килограммов, грузоподъемность пикапа составляла 600 килограммов.

КМЗ-3 и КМЗ-4: в американском стиле

В 1960 году появилась пара модернизированных машин – КМЗ-3 и КМЗ-4. "Тройка" сохранила концепцию пикапа, а вот "четверка" примерила на себя цельнопластиковый закрытый кузов (на заглавном фото). Кроме нового кузова, инженеры существенно модернизировали и конструкцию опытных машин.

В целях унификации колеса, ступицы, мосты и тормозную систему взяли от "горбатого" "Запорожца". 750-кубовый двигатель сдвинули немного вперед, что позволило увеличить длину кабины и грузовой платформы.

Интересно, что смещение центра тяжести авто возымело еще один интересный эффект – конструкторы смогли использовать задние односкатные 15-дюймовые колеса.

Известно, что всего в 1960 году было выпущено 4 машины условного второго семейства, которые испытывались сотрудниками завода. Сохранившиеся фотографии говорят нам, что машины побывали и на ВДНХ, и в аэропорту "Киев".

КМЗ-5: армейский вариант

Последней попыткой Киевского мотозавода войти в новый сегмент стало создание в 1962 году упрощенной модификации КМЗ-5. Машина лишилась дверей, роль крыши выполнял тент. Подразумевалось, что новинка сможет использоваться в армейских частях обеспечения или в сельском хозяйстве южных регионов СССР. Учитывая недостатки предыдущих машин, была усилена рама, задние колёса получили торсионную подвеску.

Несбывшася мечта: почему КМЗ не начал выпуск автомобилей

Несмотря на интересную концепцию и унификацию со многими серийными машинами того времени, серийное производство автомобилей на КМЗ так и не было запущено.

В то время стране не хватало мотоциклов, да и средств на серьезную смену профиля предприятия также заложено в бюджеты плановой экономики не было. К сожалению, на сегодня неизвестно ни об одном сохранившемся экземпляре автомобилей марки "Киев".