Під маркою "Київ": згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає

Промисловість і сфера обслуговування СРСР в 50-60-і роки потребувала легкого комерційного транспорту. Фахівці КМЗ зробили спробу зайняти цю нішу.
Про декілька самобутніх легкових автомобілів, які були сконструйовані і випущені в Києві, розповідаємо в матеріалі РБК-Украина Авто.
У 1959 році відділ дизайну подав головному конструктору на розгляд кілька ескізів незвичайного для заводу транспортного засобу. Новинка отримала чотири колеса, закриту кабіну, переднє розташування двигуна - це був фактично компактний розвізний фургон. Машину назвали "Київ".
У той час в СРСР тільки починався випуск фургонів УАЗ-450 і "Москвич-430", але вони були більш габаритними і у випадку з "Москвичем" мали меншу вантажопідйомність перспективної київської моделі.
Рульове управління і гальмівний механізм запозичили у седана "Москвича-402". 10-дюймові колеса заради уніфікації і здешевлення конструкції встановили від інвалідної мотоколяски СМЗ С3-А. При власній вазі в 550 кілограмів, вантажопідйомність пікапа становила 600 кілограмів.
У 1960 році з'явилася пара модернізованих машин – КМЗ-3 і КМЗ-4. "Трійка" зберегла концепцію пікапа, а ось "четвірка" приміряла на себе суцільнопластиковий закритий кузов (на головному фото). Крім нового кузова, інженери істотно модернізували і конструкцію досвідчених машин.
В цілях уніфікації колеса, маточини, мости і гальмівну систему взяли від "горбатого" "Запорожця". 750-кубовий двигун зсунули трохи вперед, що дозволило збільшити довжину кабіни і вантажної платформи.
Відомо, що всього в 1960 році було випущено 4 машини умовного другого сімейства, які випробовувалися співробітниками заводу. Збережені фотографії говорять нам, що машини побували і на ВДНГ, і в аеропорту "Київ".
Останньою спробою Київського Мотозаводу увійти в новий сегмент стало створення в 1962 році спрощеної модифікації КМЗ-5. Машина позбулася дверей, роль даху виконував тент. Передбачалося, що новинка зможе використовуватися у армійських частинах забезпечення або в сільському господарстві південних регіонів СРСР. Враховуючи недоліки попередніх машин, була усилена рама, задні колеса отримали торсіонну підвіску.
Попри цікаву концепцію і уніфікацію з багатьма серійними машинами того часу, серійне виробництво автомобілів на КМЗ так і не було запущено.