КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для украинской армии

КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для ВСУ. На заводе побывала делегация во главе с командующим сил логистики генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майором Олегом Гуляком.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Кременчугскую газету.
По мнению Олега Гуляка, завод способен выпускать машины и находится в боевой готовности для этого. Делегация осмотрела цеха предприятия, учебные классы, а некоторые ее участники даже проехались на КрАЗ-6322 по испытательному полигону.
Также сообщалось, что белорусские производители грузовиков МАЗ и БелАЗ придумали, как обойти украинские санкции. Ради этого сменили собственников украинских дилеров.